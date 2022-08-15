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Кемеровчане устроили кровавую драку в культурном пространстве

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В одном из общественных мест кузбасской столицы произошла потасовка. Правоохранители раскрыли детали журналисту AVOKADO.

О происшествии сообщили в социальных сетях кемеровчане, посещавшие культурное пространство "Редакция" в ночь с 13 на 14 августа. По словам горожан, молодые люди устроили потасовку прямо на глазах жителей кузбасской столицы.

‒ Сегодня ночью до крови избили двоих в редакции (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявили очевидцы.

Чтобы выяснить подробности инцидента, журналист AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кузбассу. По официальным данным, в полицию обратились медики, к которым за помощью пришел 21-летний кемеровчанин. Выяснилось, что юноша пострадал в ходе конфликта, произошедшего в развлекательном заведении, расположенном в Центральном районе города.


Сейчас по данному факту проводится проверка. Причинивший телесные повреждения злоумышленник устанавливается.

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Да!
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