Кемеровчане столкнулись с дефицитом первичной вакцины от COVID-19

Так, в поликлинике №5, на базе которой ранее был развернут пункт вакцинации от COVID-19, горожан начали принимать только для укола вторым компонентом прививки. На двери в соответствующий кабинет весит объявление, в котором сказано о том, что первичная вакцинация не проводится. Причиной же тому служит отсутствие вакцины, об этом пишут издание "Тайга.инфо".

При этом известно, что запись на первичную прививку открыта в указанном медучреждении на 21 июля, однако медики не могут назвать точных дат поступления вакцины.

Кроме того, журналисты обратились к диспетчеру службы «112», который сообщил, что по состоянию на 25 июня прививку от COVID-19 перестали ставить почти во всем регионе. Обусловлено это отсутствием вакцины.

Однако препарат еще остается в прививочном пункте, расположенном в многопрофильной детской больнице на Ворошилова, 21, но размораживать ее не стали по неизвестным причинам.

Следующее поступление вакцины запланировано на 29 июня.

Напомним, что по состоянию на утро пятницы, 25 июня, в Кемеровской области заболевание коронавирусом подтвердилось у 173 человек. Пятеро горожан, лечившихся от COVID-19, погибли за минувшие сутки. Также сообщалось, что новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Кузбасс. Самолет с соответствующим грузом приземлился в регионе в этот же день. Помимо того, специалисты Роспотребнадзора сообщили о том, что заболеваемость коронавирусом за неделю в Кузбассе выросла почти на 44%.