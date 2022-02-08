Кемеровчане станут свидетелями решающего поединка духовых и струнных

0
Фото:  

Кемеровчанам и всем гостям областного центра в феврале предоставится возможность стать зрителями решающего поединка духовых и струнных, который состоится на сцене малого зала Государственной филармонии Кузбасса.

Событие состоится в пятницу, 25 февраля, в 18:30 по местному времени.

Духовые VS струнных

На дворе XXI век, а время рыцарских турниров, поединков и великих сражений давно прошло, но Камерный оркестр филармонии под управлением Дмитрия Ганина дерзко бросил вызов группе духовых инструментов Губернаторского симфонического оркестра.


Духовые и струнные, как мушкетеры короля и гвардейцы кардинала, давно находятся в некотором противостоянии, и потому в пятницу, 25 февраля, они встретятся для решающего поединка на сцене малого зала Государственной филармонии Кузбасса.


А за кого будете Вы?

В программе – произведения В. А. Моцарта, Г. Доницетти, А. Шрайнера, Дж. М. Камбини, П. Чайковского и т.д.


Продолжительность: 1 час 20 минут.


Возрастное ограничение: 6+.


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33437

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined