Кемеровчане станут свидетелями решающего поединка духовых и струнных

Событие состоится в пятницу, 25 февраля, в 18:30 по местному времени.



Духовые VS струнных

На дворе XXI век, а время рыцарских турниров, поединков и великих сражений давно прошло, но Камерный оркестр филармонии под управлением Дмитрия Ганина дерзко бросил вызов группе духовых инструментов Губернаторского симфонического оркестра.

Духовые и струнные, как мушкетеры короля и гвардейцы кардинала, давно находятся в некотором противостоянии, и потому в пятницу, 25 февраля, они встретятся для решающего поединка на сцене малого зала Государственной филармонии Кузбасса.

А за кого будете Вы?

В программе – произведения В. А. Моцарта, Г. Доницетти, А. Шрайнера, Дж. М. Камбини, П. Чайковского и т.д.

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Возрастное ограничение: 6+.

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.