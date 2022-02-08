Кемеровчане станут свидетелями решающего поединка духовых и струнных

Событие состоится в пятницу, 25 февраля, в 18:30 по местному времени.
На дворе XXI век, а время рыцарских турниров, поединков и великих сражений давно прошло, но Камерный оркестр филармонии под управлением Дмитрия Ганина дерзко бросил вызов группе духовых инструментов Губернаторского симфонического оркестра.
Духовые и струнные, как мушкетеры короля и гвардейцы кардинала, давно находятся в некотором противостоянии, и потому в пятницу, 25 февраля, они встретятся для решающего поединка на сцене малого зала Государственной филармонии Кузбасса.
В программе – произведения В. А. Моцарта, Г. Доницетти, А. Шрайнера, Дж. М. Камбини, П. Чайковского и т.д.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Возрастное ограничение: 6+.
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