Кемеровчане стали свидетелями прогулки горожанина в голом виде

В Сети появились снимки, сделанные недалеко от ж/д вокзала на пересечении проспектов Кузнецкий и Ленина, на которых изображен обнаженный мужчина, занятый прогулкой.

Местные жители с юмором отнеслись к нестандартному поведению. Часть из них предположили, что полностью раздетый мужчина недавно внес последний платеж по кредиту.

— Ипотека оплачена, — написала кемеровчанка.

Другие отметили, что горожанин находится в общественном месте без маски.