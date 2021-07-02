Кемеровчане стали очевидцами избиения животного в "Парке Чудес"

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Фото:  

В кемеровском "Парке Чудес" жители города заметили мужчину, который избивал животное. Живодера удалось запечатлеть на камеру.

Фото:  

Сегодня на территории "Парка Чудес" в Кемерове местные жители стали свидетелями неприятной картины: мужчина бил поводьями по морде пони, а затем силой прижимал животное к земле. После замечания в свой адрес он ответил, что это "его лошадь и он ее бьет".

- У меня после этого всякое желание пропало оплачивать работу таким "людям". И мамам, которые своих детей любят катать на пони, советую перестать деньгами поощрять такие издевательства над животными прямо в парке, - сообщил очевидец, цитирует VSE42.Ru.

По словам кемеровчан, мужчина ушел с места инцидента, уводя за собой пони, только после того, как увидел направленные на себя камеры.

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