Кемеровчане стали обсуждать в Сети сидящего на дороге человека

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Фото:  

В социальных сетях жители Кемерова стали обсуждать кадры, на которых запечатлен человек, сидящий на проезжей части.

Необычное поведение горожанина попало на камеру видеорегистратора на Логовом шоссе в Рудничном районе Кемерова. Водитель двигался по левой полосе и после поворота в кадр попал мужчина, который сидел на соседней полосе и смотрел на приближающийся транспорт.


После появления видео в социальных сетях пользователи стали обсуждать возможные причины такого поведения, а также цели, которые сидящий на дороге мужчина мог преследовать.

- Он познавал дзэн и занимался йогой (авторский стиль сохранен - прим. ред.), - написал один из пользователей.

Подробности инцидента уточняются.

Да!
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