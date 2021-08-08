Кемеровчане стали обсуждать в Сети сидящего на дороге человека

Необычное поведение горожанина попало на камеру видеорегистратора на Логовом шоссе в Рудничном районе Кемерова. Водитель двигался по левой полосе и после поворота в кадр попал мужчина, который сидел на соседней полосе и смотрел на приближающийся транспорт.

После появления видео в социальных сетях пользователи стали обсуждать возможные причины такого поведения, а также цели, которые сидящий на дороге мужчина мог преследовать.

- Он познавал дзэн и занимался йогой (авторский стиль сохранен - прим. ред.), - написал один из пользователей.

Подробности инцидента уточняются.