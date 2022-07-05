Кемеровчане спасли маленьких ежат от зубов хищника

Кемеровчане спасли от гибели двух ежат: детеныши подверглись нападению пса, который разрыл гнездо и загрыз одного из малышей. Оставшихся в живых ежат горожане в срочном порядке доставили в центр помощи диким и экзотическим животным. К счастью, жители кузбасской столицы не стали самостоятельно кормить детенышей. Специалисты отметили, что коровье молоко и козье молоко из магазина не подходят для питания зверят.

Сейчас у ежат уже отросли зубы, и они понемногу пробуют грубую пищу. Так, волонтеры уже вводят в их рацион насекомых. Скоро животные смогут жить самостоятельно: им предстоит приучиться к природному "меню" и добрать вес.

После этого специалисты выпустят ежей в безопасной местности.