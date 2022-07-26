Кемеровчане сообщили об опасных играх детей с разбитой плиткой в сквере

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На просторах Сети жители кузбасской столицы пожаловались на полуразрушенный сквер, который представляет опасность для любопытных малышей.

Житель областной столицы в социальной сети кемеровского мэра Ильи Середюка сообщил, что у почетного бюста в сквере имени Резникова лежат куски тротуарной плитки, которыми активно играют дети.

– Плитка снята (уже как месяц) с пешеходной дорожки. Скажите, пожалуйста, это новый аттракцион для детей, игра в кубики? – сокрушился неравнодушный горожанин.

В ответ представители администрации заявили, что передали жалобу специалистам управления дорожного хозяйства и благоустройства, чтобы те изучили участок и при необходимости приняли меры. Результаты проверки пообещали предоставить до 28 июля.

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