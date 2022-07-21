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Кемеровчане сообщили об аварии на трубах в Ленинском районе

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Жители кузбасской столицы заметили технику, раскапывающую участок улицы.

Сегодня, 21 июля, в редакцию интернет-журнала AVOKADO поступило сообщение от кемеровчан, внимание которых привлекла техника, прибывшая к дому 34А по улице Волгоградской. По словам горожан, рабочие заняты ликвидацией аварии на трубе горячего водоснабжения. Свои слова жители кузбасской столицы подкрепили снимком, сделанным на месте событий.

– Говорят, аварийные работы на "горячей" трубе. Уже вывезли два "КамАЗа" земли, яма глубокая, – заявили очевидцы в разговоре с корреспондентом AVOKADO.

Отметим, что в настоящий момент на данном участке с 11 июля отключена горячая вода в связи с гидравлическими испытаниями.


Обстоятельства произошедшего выясняются.

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