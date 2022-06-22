Кемеровчане сообщили о задымившемся автобусе

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Жители столицы Кузбасса сообщили о неполадке в общественном транспорте. Власти прокомментировали ситуацию.

Сегодня, 22 июня, в социальных сетях появилась фотография кемеровского автобуса, окутанного чем-то, напоминающим дым. По словам горожан, транспортное средство задымилось.

‒ ...автобус №17 задымился. Сначала был хлопок и сразу пошел дым, ‒ заявили очевидцы.

Журналист AVOKADO обратился за комментарием по данной ситуации в мэрию кузбасской столицы. Специалисты сообщили, что в автобусе произошло ложное срабатывание системы пожаротушения моторного отсека.

‒ Очагов возгорания не обнаружено. Пострадавших нет. Пассажиры уехали ближайшим рейсом в том же направлении, ‒ отметили в пресс-службе кемеровской администрации.

После того, как система пожаротушения будет восстановлена, транспорт пройдет плановый осмотр и продолжит работу.

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