Кемеровчане сообщили о задымившемся автобусе

Сегодня, 22 июня, в социальных сетях появилась фотография кемеровского автобуса, окутанного чем-то, напоминающим дым. По словам горожан, транспортное средство задымилось.
‒ ...автобус №17 задымился. Сначала был хлопок и сразу пошел дым, ‒ заявили очевидцы.
Журналист AVOKADO обратился за комментарием по данной ситуации в мэрию кузбасской столицы. Специалисты сообщили, что в автобусе произошло ложное срабатывание системы пожаротушения моторного отсека.
‒ Очагов возгорания не обнаружено. Пострадавших нет. Пассажиры уехали ближайшим рейсом в том же направлении, ‒ отметили в пресс-службе кемеровской администрации.
После того, как система пожаротушения будет восстановлена, транспорт пройдет плановый осмотр и продолжит работу.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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