Кемеровчане сообщили о взрыве в автомобиле

Сегодня, 3 июля, кемеровчане разместили в социальных сетях фотографию горящего автомобиля. По словам горожан, транспортное средство загорелось на улице Ленина, причем пожару предшествовал "взрыв".
– ...газель сама завелась, проработала на полном газу, после чего заглохла и произошел взрыв, в следствии чего машина загорелась (стиль сохранен – прим. ред), – рассказали очевидцы.
Из оперативной сводки ГУ МЧС по Кузбассу следует, что ночью на проспекте Ленина возникло возгорание в автомобиле. Сигнал о пожаре поступил в 02:55, огонь был ликвидирован в 03:04. Для ликвидации возгорания привлекались три человека и одна единица техники.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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