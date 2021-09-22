Кемеровчане сообщили о транспортном коллапсе на одном из перекрестков города

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В социальных сетях жители кузбасской столицы сообщили о транспортном заторе, который образовался на одном из перекрестков из-за остановки троллейбусов.

По словам кемеровчан, речь идет о пересечении проспекта Ленина и улицы Терешковой. На данном участке дороги сегодня утром остановились троллейбусы, в связи с чем движение оказалось затруднено и для автомобилистов.

- Транспортный коллапс пр.Ленина/Терешковой, троллейбусы встали, - написал горожанин.

Как сообщили журналисту AVOKADO в пресс-службе КЭТК, на перекрестке произошел обрыв контактного провода, из-за чего движение троллейбусов по проспекту Ленина приостановилось. В результате на место инцидента прибыла аварийная бригада. Полностью возобновить движение удалось спустя 25 минут после поломки.

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