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Кемеровчане сообщили о столкновении трех железных "коней" на ФПК

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По проезжей части в сторону магазина строительных материалов на ФПК в Кемерове столкнулись три машины. Свидетели поделились записью с места происшествия.

ДТП сразу с тремя железными "конями" запечатлели очевидцы в городе Кемерово. В сообществе Сети они прикрепили запись с места события из которой следует, что участниками стали легковой автомобиль и два кроссовера, один из них в результате аварии влетел в светофорный столб.

– На Привоз пока не стоит ехать (со стороны фпк) Три железных коня встретились, – заявил автор поста.

В ОГИБДД Кемерова ситуацию прокомментировали. Сотрудница ведомства отметила, что в результате инцидента никто из участников не пострадал, причинен только материальный ущерб.


Также специалисты напомнили автолюбителям о необходимости сохранять бдительность во время движения по дорогам и не превышать допустимый скоростной режим.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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