ДТП сразу с тремя железными "конями" запечатлели очевидцы в городе Кемерово. В сообществе Сети они прикрепили запись с места события из которой следует, что участниками стали легковой автомобиль и два кроссовера, один из них в результате аварии влетел в светофорный столб.

– На Привоз пока не стоит ехать (со стороны фпк) Три железных коня встретились, – заявил автор поста.

В ОГИБДД Кемерова ситуацию прокомментировали. Сотрудница ведомства отметила, что в результате инцидента никто из участников не пострадал, причинен только материальный ущерб.

Также специалисты напомнили автолюбителям о необходимости сохранять бдительность во время движения по дорогам и не превышать допустимый скоростной режим.