Кемеровчане сообщили о столкновении мотоцикла и фуры

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Пользователи социальных сетей рассказали о серьезной автоаварии в Кемеровском районе Кузбасса.

Сегодня, 20 июня, кемеровчане сообщили, что ночью на дороге близ микрорайона Кедровка произошло ДТП с пострадавшими. По словам горожан, участники автоаварии получили серьезные травмы.

‒ ...один из пострадавших лежал на дороге, второй лежал у отбойника так и не поняли живой или нет, <...> кость торчит пол ноги от самого паха до колена (стиль сохранен прим. ред.), ‒ рассказали очевидцы.

Комментаторы, ставшие свидетелями ситуации, отметили, что мотоцикл якобы "влетел в фуру".


Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, где ему подтвердили факт ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются.

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