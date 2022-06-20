Кемеровчане сообщили о столкновении мотоцикла и фуры

Сегодня, 20 июня, кемеровчане сообщили, что ночью на дороге близ микрорайона Кедровка произошло ДТП с пострадавшими. По словам горожан, участники автоаварии получили серьезные травмы.
‒ ...один из пострадавших лежал на дороге, второй лежал у отбойника так и не поняли живой или нет, <...> кость торчит пол ноги от самого паха до колена (стиль сохранен прим. ред.), ‒ рассказали очевидцы.
Комментаторы, ставшие свидетелями ситуации, отметили, что мотоцикл якобы "влетел в фуру".
Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, где ему подтвердили факт ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются.
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