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Кемеровчане сообщили о серьезном ДТП с двумя мотоциклами и иномаркой

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Автоавария с участием мототранспорта произошла в кузбасской столице.

Накануне вечером, 7 июня, кемеровчане сообщили в социальных сетях о том, что на перекрестке проспекта Ленина и Пионерского бульвара произошло ДТП с участием двух мотоциклистов и автомобиля Daewoo Matiz.

‒ "...двое мотоциклистов влетели в матиз мотоциклы отбросило прям на хорошее расстояние, один вроде жив про второго не понял", "Мимо проезжал, жестко", ‒ рассказали очевидцы.

Судя по кадрам, снятым на месте происшествия, легковушка получила значительный урон. Также на фотографии видны медики, прибывшие в экипаже "скорой". Кроме того, в объектив камер попали первые минуты после происшествия. Судя по видео, к лежащему на земле мотоциклисту поспешили на помощь люди.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия

Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово, чтобы узнать детали произошедшего. Правоохранители подтвердили факт ДТП на данном перекрестке. Обстоятельства на момент написания данной новости выясняются.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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