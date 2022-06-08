Кемеровчане сообщили о серьезном ДТП с двумя мотоциклами и иномаркой

Накануне вечером, 7 июня, кемеровчане сообщили в социальных сетях о том, что на перекрестке проспекта Ленина и Пионерского бульвара произошло ДТП с участием двух мотоциклистов и автомобиля Daewoo Matiz.

‒ "...двое мотоциклистов влетели в матиз мотоциклы отбросило прям на хорошее расстояние, один вроде жив про второго не понял", "Мимо проезжал, жестко", ‒ рассказали очевидцы.

Судя по кадрам, снятым на месте происшествия, легковушка получила значительный урон. Также на фотографии видны медики, прибывшие в экипаже "скорой". Кроме того, в объектив камер попали первые минуты после происшествия. Судя по видео, к лежащему на земле мотоциклисту поспешили на помощь люди.