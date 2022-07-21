Кемеровчане сообщили о сбоях в работе приложения и банкоматов Сбера

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Жители кузбасской столицы сообщили о проблемах с переводом денег через банкоматы и приложение крупного банка.

Сегодня, 21 июля, в редакцию интернет-журнала AVOKADO поступили сообщения от кемеровчан, которые пожаловались на проблемы при входе в приложение Сбера. По словам жителей областного центра, после ввода пароля на экранах телефонов появляется оповещение об ошибке.

‒ Когда в первый раз заходила, показал сообщение о том, что операция не может быть выполнена. Со второго раза войти в приложение удалось, но никакая информация не загружалась, ‒ рассказала кемеровчанка в беседе с журналистом AVOKADO.

Кроме того, как сообщили горожане сайту VSE42.Ru, проблема затронула и банкоматы. По словам клиентов банка, они не смогли проверить баланс и перевести деньги на другой счет. При этом снятие и выдача средств остаются доступными.


Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

Да!
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