Кемеровчане сообщили о растерзавшей котят стае собак

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Жители кузбасской столицы пожаловались на псов, гуляющих без хозяев. По словам горожан, животные загрызли кошек.

Кемеровчанка сообщила, что инцидент произошел ночью возле дома №27 по улице Волгоградской. По словам женщины, стая собак на "самовыгуле" набросилась на нескольких котят и растерзала их. Произошедшее крайне возмутило горожанку, и она потребовала, чтобы хозяева не оставляли своих питомцев без присмотра.

‒ Они не реагируют ни на что ‒ ни на звуки громкие, ни на оры ... я не смогла им помочь, т.к просто не успела добраться...<...>Уже 3-й раз они на части раздирают, заметьте, только в 1 доме кошек! <...> Поэтому я от всего сердца советую вам больше не выпускать по ночам своих агрессивных собак! ‒ высказалась кемеровчанка в одном из пабликов "ВКонтакте".

Комментаторы предположили, что собаки были бездомными. Некоторые горожане отметили, что замечали на обозначенной территории стаю из нескольких безнадзорных животных и выразили обеспокоенность безопасностью детей, так как рядом находится гимназия №21.

Да!
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