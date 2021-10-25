Кемеровчане сообщили о пропаже металлической лестницы на Южном

Информация об исчезновении части лестницы на улице Базовая на Южном в городе Кемерово появилась в сообществе в социальной сети. Автор публикации отметил, что к пропаже железных ступеней могут быть причастны злоумышленники, якобы они провели демонтаж ради заработка.

Судя по фотографиям в посте, на участке, где ранее располагалась конструкция, осталась "голая" арматура, на которой держались ступени. Сейчас спуск представляет опасность по горожан, поскольку на резком уклоне горы пешеходы могут потерять равновесие и рухнуть вниз, получив серьезные травмы.