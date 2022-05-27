Кемеровчане сообщили о пожаре в казармах на Южном

Сегодня, 27 мая, в социальных сетях появились кадры, снятые в кемеровском микрорайоне Южный. Горожане запечатлели на камеру столб черного дыма, поднимающийся над строениями.
‒ Казармы горели, напротив военной базы, ‒ заявил очевидец.
Сотрудники ГУ МЧС по Кемеровской области рассказали корреспонденту AVOKADO, что сигнал о возгорании на улице 1-ая Линия поступил в 13:37. На место выдвинулись 22 человека и шесть единиц техники. Огонь охватил кровлю неэксплуатируемого здания.
Открытое горение удалось ликвидировать в 14:07.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
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