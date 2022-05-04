Кемеровчане сообщили о попытке похищения ребенка неизвестными

Сегодня, 4 мая, кемеровчане в социальных сетях сообщили, что в Рудничном районе города якобы едва не произошло похищение ребенка. По словам горожан, противоправное действие пытались совершить накануне двое неизвестных, в районе дома №4 по улице Серебряный бор.

‒ Смогли предотвратить похищение ребенка. Двое мужчин в течении часа высматривали детскую площадку. В какой то момент женщина заметила как ребенка засовывают в машину, подняла крик. Девочку выбросили из машины(лет 6ти) (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали жители кузбасской столицы.

Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кемеровской области, чтобы выяснить, действительно ли данное происшествие имело место. Правоохранители рассказали, что информация не нашла подтверждения. Сигнал в кузбасскую полицию не поступал.