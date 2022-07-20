Кемеровчане сообщили о поиске свидетелей столкновения двух иномарок

На просторах Сети кемеровчане попросили земляков оказать помощь в предоставлении информации ДТП, что произошло в минувшее воскресенье, 17 июля, на перекрестке ул. Тухачевского и ул. Ю. Двужильного. Отмечается, что все случилось около 22:30 по местному времени, а участниками стали две иномарки: lifan x60 и Mitsubishi Pajero.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД, где уточнили, что в результате аварии никто не пострадал, за рулем "японца" был 50-летний мужчина, а вот китайским авто управлял 36-летний водитель. После контакта на следующий день оба участника столкновения самостоятельно прибыли в дежурную группу с составленной схемой инцидента. Причинен материальный ущерб.

Если вы обладаете ценной для автомобилистов информацией, то можете предоставить все данные по номеру: 8 (950) 595-66-91.