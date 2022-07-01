Кемеровчане сообщили о массовой эвакуации припаркованных машин

Сегодня, 1 июля, в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанина, который рассказал, что у спортивного комплекса на бульвара Строителей работают правоохранители и эвакуатор, забирающий оставленный хозяевами транспорт.

‒ На бульваре Строителей около ГЦС "Кузбасс" работает пять экипажей ДПС с эвакуаторами. Будьте бдительны! ‒ заявил кемеровчанин.

Обстоятельства происходящего выясняются.

Можно предположить, что эвакуация транспорта связана с массовыми рейдами по выявлению "королей парковки", проводящимися в Ленинском районе города. Кроме того, сегодня в кузбасской столице проходят проверки водителей.