Кемеровчане сообщили о гибели двух человек на пожаре

Ночью 23 августа в социальных сетях появилась видеозапись, снятая у одного из жилых домов на улице Свободы в Кемерове. Горожане запечатлели на камеру автомобили пожарной службы, съехавшиеся к многоэтажке. По словам очевидцев, произошел пожар, в котором не обошлось без жертв.

‒ Возгорание на восьмом этаже, два человека погибли, ‒ заявили свидетели происшествия.

В кузбасском ГУ МЧС журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о пожаре поступил в 22:58. Прибывшие на место пожарные увидели дым, выходящий из окна квартиры на восьмом этаже. В подъезде дома также наблюдалось небольшое задымления. До приезда огнеборцев из здания вышли десять человек, еще 16 были спасены. В результате пожара в комнате обгорела мебель и вещи на площади в шесть "квадратов", сообщили редакции AVOKADO в экстренных службах. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 23:23. Причина будет установлена.

Также журналист AVOKADO обратился в СУ СК РФ по Кемеровской области, чтобы подтвердить или опровергнуть сведения о двух погибших. Информация выясняется и уточняется.