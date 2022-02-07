Кемеровчане сообщили о доценте вуза с тягой к "пакостям"

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Пользователи Сети рассказали о жителе кузбасской столицы, который несколько раз проколол колеса чужой машины.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от жителей одного из домов на проспекте Комсомольском в Кемерове. По словам пользователей, 5 февраля мужчина, являющийся доцентом в одном из вузов, проколол шины припаркованному во дворе автомобилю. Причем сначала кемеровчанин совершил злодеяние утром, а затем повторил его вечером того же дня, когда колеса уже успели залатать.

‒ Также было уточнено, что данный человек является доцентом кафедры одного из кемеровских вузов. По видео видно, что человек уже довольно таки взрослый, но судя по поведению и тяге к пакостям исподтишка мудрости у него не прибавилось с годами, скорее наоборот начался обратный процесс (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написал автор поста в одной из групп ВКонтакте.

Комментаторы осудили действия мужчины и предположили, что свои действия он совершил из-за того, что ему не хватило места на парковке.


Иных обстоятельств инцидента не сообщается.

Видео: ВКонтакте / ЧП Кузбасс

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