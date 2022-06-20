Кемеровчане сообщили о частичном обрушении дома на проспекте Ленина

Кемеровчане рассказали о проблеме в социальных сетях. По словам горожан, многоквартирный дом на проспекте Ленина требует ремонта из-за разрушающейся стены.
‒ Произошло частичное обрушение здания! ‒ заявили жители кузбасской столицы, сопроводив свои слова снимком.
Представители мэрии Кемерова отреагировали на обращение. Власти сообщили, что передали информацию специалистам "Жилкомцентра", которые должны будут провести осмотр дома и принять необходимые меры.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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