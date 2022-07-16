Кемеровчане сняли на камеру загоревшийся электросамокат

В минувшую пятницу, 15 июля, кемеровчане поделились в социальных сетях видеозаписью, на которую попал загоревшийся электросамокат, лежащий на земле близ дома №5А по улице Соборной. По словам очевидцев, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки аккумулятора.

– В этом инциденте никто не пострадал. Электросамокат сгорел весь, – отметили горожане.

По данным кузбасского МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:39. Уже через девять минут огнеборцы ликвидировали возгорание. К тушению привлекались четыре человека и одна единица техники.

Ранее специалисты предупредили кузбассовцев о потенциальной опасности электросамокатов.