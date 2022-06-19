Кемеровчане сняли на камеру вышедшую на проезжую часть маму-утку

Сегодня, 19 июня, жительница кемеровской Лесной поляны поделилась в Сети видеозаписью, на которую попала утка с птенцами. Птицы переходили проезжую часть.
Судя по кадрам, проезжавший по дороге автомобилист притормозил, чтобы пропустить семейство, и лишь после этого продолжил движение. Утка благополучно перевела выводок через дорогу.
Ранее жители Кузбасса разместили в социальных сетях снимки птенцов другой дикой птицы.
Видео: ВКонтакте / Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей
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