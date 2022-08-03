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Кемеровчане сняли на камеру столкновение иномарок в центре города

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Фото:  

Две машины попали в ДТП на оживленной улице в кузбасской столице. Момент автоаварии оказался на записи видеорегистратора.

Сегодня, 3 августа, кемеровчане разместили в социальных сетях кадры, снятые на улице Ноградской. В объективы камер очевидцев попали две иномарки, столкнувшиеся на перекрестке. На фотографиях видно, что один из автомобилей получил серьезные повреждения передней части.


Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, журналист AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово. Правоохранители рассказали, что сигнал о столкновении поступил в 09:02. ДТП произошло с автомобилями Hyundai и Opel. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.


Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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