Кемеровчане сняли на камеру потоп в ледовом дворце "Кузбасс"

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Жители кузбасской столицы сообщили о воде, льющейся с потолка спортивного объекта.

В объектив камер кемеровчан попал потоп в ледовом дворце "Кузбасс", построенном СДС. Эксклюзивными видеозаписями горожане поделились с информационным сайтом VSE42.Ru.

Судя по кадрам, гидроизоляция объекта оказалась нарушена, так как вода льется с потолка и стекает по стенам здания на разных этажах.

Сотрудники ЛДК, судя по всему, вынуждены самостоятельно бороться с последствиями потопа с помощью ведер.

Отметим, что ранее в ледовом дворце, построенном за 7,5 миллиарда рублей, отмечались протечки крыши.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что кемеровчанка возмутилась состоянием ЛДК.

Видео: VSE42.Ru

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