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Кемеровчане сняли на камеру переплывающего Томь лося

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Крупное животное попало в объектив жителей кузбасской столицы.

Сегодня, 16 мая, в социальных сетях появились кадры, снятые кемеровчанами возле Кузнецкого моста. На видео попал лось, переплывающий реку. По словам горожан, крупное животное было замечено днем.

‒ Лось переплывал Томь в районе Кузнецкого моста, ‒ рассказали очевидцы.

Комментаторы предположили, что животное могло попасть в городскую черту из-за лесных пожаров или весенней миграции. Также горожане задались вопросом о дальнейшей судьбе лося.


Напомним, что ранее лось был замечен на улице в Междуреченске.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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