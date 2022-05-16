Кемеровчане сняли на камеру переплывающего Томь лося

Сегодня, 16 мая, в социальных сетях появились кадры, снятые кемеровчанами возле Кузнецкого моста. На видео попал лось, переплывающий реку. По словам горожан, крупное животное было замечено днем.
‒ Лось переплывал Томь в районе Кузнецкого моста, ‒ рассказали очевидцы.
Комментаторы предположили, что животное могло попасть в городскую черту из-за лесных пожаров или весенней миграции. Также горожане задались вопросом о дальнейшей судьбе лося.
Напомним, что ранее лось был замечен на улице в Междуреченске.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
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