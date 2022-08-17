Кемеровчане сняли на камеру окутанную дымом иномарку

Сегодня утром, 17 августа, кемеровчане сообщили об пожаре в автомобиле. По словам горожан, они заметили возгорание на улице Сибиряков-Гвардцейцев между улицей Мичурина и проспектом Кузнецким.

‒ Горит машина, ‒ заявили очевидцы, подкрепив свои слова снимком, на котором запечатлена окутанная дымом иномарка.

В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что подобный сигнал в экстренные службы не поступал. Вероятно, свидетели происшествия справились с возгоранием собственными силами.