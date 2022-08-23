Кемеровчане сняли на камеру ловлю ночного хищника в квартире

Сегодня, 23 августа, в социальных сетях появился ролик, снятый кемеровчанами. Горожане запечатлели на видео процесс поимки летучей мыши, которая пробралась в квартиру.

– Кто-нибудь ловил летучую мышь? Ночью. В квартире, – поинтересовалась автор поста.

Жительница кузбасской столицы отметила, что проживает в Ленинском районе города. Рукокрылое появилось в квартире еще в воскресенье, после чего пряталось от людей. Накануне ночью мышь решила покинуть человеческое жилище и показалась кемеровчанам, летая по комнате и издавая необычные звуки.

В результате горожанам удалось поймать рукокрылое и посадить в коробку. После этого летучую мышь выпустили на улицу.

Ранее специалисты объяснили проникновения летучих мышей в квартиры кузбассовцев и дали рекомендации по безопасному обращению с данными животными.