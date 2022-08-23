Кемеровчане сняли на камеру ловлю ночного хищника в квартире

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Жители кузбассокой столицы показали кадры выдворения животного из квартиры.

Сегодня, 23 августа, в социальных сетях появился ролик, снятый кемеровчанами. Горожане запечатлели на видео процесс поимки летучей мыши, которая пробралась в квартиру.

– Кто-нибудь ловил летучую мышь? Ночью. В квартире, – поинтересовалась автор поста.

Жительница кузбасской столицы отметила, что проживает в Ленинском районе города. Рукокрылое появилось в квартире еще в воскресенье, после чего пряталось от людей. Накануне ночью мышь решила покинуть человеческое жилище и показалась кемеровчанам, летая по комнате и издавая необычные звуки.


В результате горожанам удалось поймать рукокрылое и посадить в коробку. После этого летучую мышь выпустили на улицу.


Ранее специалисты объяснили проникновения летучих мышей в квартиры кузбассовцев и дали рекомендации по безопасному обращению с данными животными.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово / Татьяна Чалкова

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