Кемеровчане сняли на камеру ликвидацию пожара в центре города

Пользователи социальных сетей сообщили, что несколько пожарных машин съехались к одному из вузов в Кемерове. Как выяснилось позднее, причиной этому стал пожар в жилом доме по улице Демьяна Бедного. Вечером 11 июля в социальных сетях появились фотографии, сделанные очевидцами происшествия. На них видно, как огнеборцы занимаются ликвидацией пожара в квартире на втором этаже.

По обновленной информации, которую сообщили корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области, горела квартира в пятиэтажном жилом доме. К моменту прибытия первого подразделения из окна на втором этаже шел густой дым. Самостоятельно эвакуировались четыре человека (ранее сообщалось о шести).

В квартире обгорели вещи, мебель, стены и пол, а также оконный блок. Общая площадь пожара составила 20 "квадратов". Пострадавших нет, отметили сотрудники министерства в разговоре с журналистом AVOKADO. Ликвидацией возгорания занимались 29 человек и восемь единиц техники. Потушить огонь удалось в 11:07.

Причина возникновения пожара будет установлена.