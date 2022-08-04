Кемеровчане сняли на камеру ликвидацию пожара в многоэтажке

Кемеровчане разместили в социальных сетях ролик, снятый у девятиэтажного дома в Ленинском районе города. На кадрах видно, что у здания находится пожарная машина. Специалисты протянули автолестницу к балкону на пятом этаже и занимаются ликвидацией возгорания.

Чтобы выяснить подробности инцидента, журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Специалисты рассказали, что пожар произошел в 15:37 на проспекте Ленинградском. Загорелась обшивка балкона на площади 0,2 "квадрата". Возгорание удалось потушить.

Причина пожара будет установлена позднее.