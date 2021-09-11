Глава Кемерова Илья Середюк сообщил, что подготовка проекта стелы "Город трудовой доблести" намечена местной администрацией к весне 2022 года. При этом эскиз и место установки готовой конструкции будут выбираться с учетом мнения горожан.

– Я полагаю правильным согласовать с кемеровчанами эскизы, над которыми мы начнем сегодня работать, дадим задание архитекторам, какой она должна быть, составим техническое задание, выберем место, посоветуемся с кемеровчанами, – цитирует ТАСС мэра.

Прежний градоначальник Владимир Михайлов в беседе с журналистами сказал, подходящим местом для размещения стелы будет въезд города или наиболее популярная площадка, отметив, что установить можно несколько конструкций.

Напомним, 10 сентября Владимир Путин подписал указ о присвоении Кемерову звания "Город трудовой доблести".