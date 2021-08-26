Сюжет спектакля следует за своим литературным источником. Постановка Классического национального русского балета п/р А. Бутримовича.
Великая музыка: С. Прокофьев,
Хореография: Р. Захаров в редакции В. Бутримовича,
Костюмы и декорации: Владимир Жуков,
Прима-балерина – Ксения Пухловская,
Первый солист – Александр Бутримович,
Первая солистка – Анастасия Казакова,
Солистки – Юлия Загайнова, Анастасия Шеметова, Мария Балабан, Полина Ястребова,
Солисты – Михаил Лифинцев, Максим Гришенков, Денис Сибагатуллин,
Кордебалет – 30 танцоров и балерин,
Продолжительность: 2 часа с одним антрактом.
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