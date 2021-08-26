Кемеровчане смогут увидеть московский балет "Золушка" на сцене Филармонии

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На сцене Государственной филармонии Кузбасса состоится балет для всей семьи в двух действиях по мотивам известного и всеми любимого произведения Шарля Перро "Золушка".

Сюжет спектакля следует за своим литературным источником. Постановка Классического национального русского балета п/р А. Бутримовича.


Великая музыка: С. Прокофьев,

Хореография: Р. Захаров в редакции В. Бутримовича,

Костюмы и декорации: Владимир Жуков,

Прима-балерина – Ксения Пухловская,

Первый солист – Александр Бутримович,

Первая солистка – Анастасия Казакова,

Солистки – Юлия Загайнова, Анастасия Шеметова, Мария Балабан, Полина Ястребова,

Солисты – Михаил Лифинцев, Максим Гришенков, Денис Сибагатуллин,

Кордебалет – 30 танцоров и балерин,

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом.

3 октября, 14:00
Возрастное ограничение: 0+
Рекомендуется к посещению с детьми старше 3-х лет
Да!
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