Кемеровчане смогут привиться от коронавируса на Московской площади во время празднования 300-летия Кузбасса

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Пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в столице Кузбасса прямо на месте гуляний в честь юбилея региона. Об этом сообщил глава Кемерова Илья Середюк.

Жители областного центра поинтересовались в соцсетях у главы Кемерова Ильи Середюка о мерах безопасности ввиду распространения коронавируса во время празднования 300-летия Кузбасса. Мэр отметил, что каждый несет личную ответственность за соблюдение правил (ношение масок, соблюдение дистанции). Вместе с тем градоначальник добавил, что прямо на Московской площади 10 июля откроется пункт вакцинации, где желающие смогут привиться от коронавируса.

— Обработали площадь специальным средством, повторим после проведения мероприятия. Пункт вакцинации будет расположен справа после входа, — написал Середюк.

Напомним, в 17:00 начнется авиашоу: над Кемеровом пройдут показательные выступления авиагруппы "Стрижи". Чуть позже стартует концерт звезд российской эстрады.

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