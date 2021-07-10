Кемеровчане смогут привиться от коронавируса на Московской площади во время празднования 300-летия Кузбасса

Жители областного центра поинтересовались в соцсетях у главы Кемерова Ильи Середюка о мерах безопасности ввиду распространения коронавируса во время празднования 300-летия Кузбасса. Мэр отметил, что каждый несет личную ответственность за соблюдение правил (ношение масок, соблюдение дистанции). Вместе с тем градоначальник добавил, что прямо на Московской площади 10 июля откроется пункт вакцинации, где желающие смогут привиться от коронавируса.

— Обработали площадь специальным средством, повторим после проведения мероприятия. Пункт вакцинации будет расположен справа после входа, — написал Середюк.

Напомним, в 17:00 начнется авиашоу: над Кемеровом пройдут показательные выступления авиагруппы "Стрижи". Чуть позже стартует концерт звезд российской эстрады.