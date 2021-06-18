Кемеровчане смогут привиться от COVID-19 круглосуточно

В Кемерове был создан пункт вакцинации от COVID-19, работающий в круглосуточном режиме. Находится кабинет в приемном отделении № 1 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Так, работать круглосуточный кабинет будет без обеда и выходных. Для того, чтобы поставить в нем прививку гражданам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС либо СНИЛС. Перед тем, как прийти на вакцинацию, кемеровчанам следует обратиться в регистратуру. Находится она в здании 7 корпуса по адресу улица Николая Островского, 22.

Напомним, что ранее в Кузбассе был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, из-за чего "коронавирусные" ограничения в регионе были ужесточены. Позже власти ввели и обязательную вакцинацию от заразной инфекции в области. Решение оценил юрист и рассказал о нюансах обязательного прививания, а также о последствиях отказа от него.