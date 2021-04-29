Кемеровчане смогут посмотреть салют и марш в предстоящий День Победы

В воскресенье, 9 мая, в Кемерове запланирована насыщенная праздничная программа. Уже в 10:00 на площади Советов состоится прохождение торжественного марша, а в 22:00 на Университетском мосту прогремит салют, о чем сообщили в горадминистации порталу VSE42.Ru. Кроме того, в городе пройдут и другие мероприятия.

– В онлайн и очном форматах в рамках федеральных акций в городе Кемерово состоятся следующие акции: "Парад у дома ветерана", "Поздравления для ветеранов", "Поем всем двором", "Радость Победы", "Окна Победы" и многие другие, – сообщили в мэрии.

Еще одна акция "Георгиевская лента" пройдет в стенах торговых центров и учреждений культуры. На ретроавтомобилях по городским улицам и дворам с жильцами-ветеранами проедут "фронтовые бригады".

Церемония возложения цветов начнется у памятника Героям-кузбассовцам, погибшим в годы ВОВ.