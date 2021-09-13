Кемеровчане смогут посетить вечер камерной музыки XVIII–XX веков

Струнный квартет "Элегия" предлагает вашему вниманию новую программу, объединившую произведения камерной музыки XVIII–XX веков.
Творческое кредо музыкантов – традиции и современность в исполнительском камерном жанре. Концерт перекидывает музыкальный мост из эпохи барокко, представленной музыкой кумира скрипачей, венецианца Антонио Вивальди, через романтический век, озвученный песенным австрийским гением Францем Шубертом, в наше время, подарившее слушателям новый жанр "концептуальных стилизаций" Питера Мартина и Альфреда Шнитке.
Программа:
- А.Вивальди. Концерт для 2-х скрипок, струнных и бассо континуо ля минор.
- Ф.Шуберт. Струнный квартет № 14 ре минор "Смерть и девушка", 1 часть.
- П.Мартин. Вариации на тему Н.Паганини
- А.Шнитке. Сюита в старинном стиле (I. Пастораль. II. Балет. III. Менуэт. IV. Фуга. V. Пантомима).
Исполнители: лауреаты международных конкурсов струнный квартет "Элегия". Руководитель Сергей Саган (фагот), Иннокентий Тиора (гобой), Денис Трунов (клавесин).
Загрузка комментариев