Кемеровчане смогут посетить вечер камерной музыки XVIII–XX веков

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21 сентября в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова пройдет концерт "Листки из альбома" в исполнении струнного квартета.

Струнный квартет "Элегия" предлагает вашему вниманию новую программу, объединившую произведения камерной музыки XVIII–XX веков.


Творческое кредо музыкантов – традиции и современность в исполнительском камерном жанре. Концерт перекидывает музыкальный мост из эпохи барокко, представленной музыкой кумира скрипачей, венецианца Антонио Вивальди, через романтический век, озвученный песенным австрийским гением Францем Шубертом, в наше время, подарившее слушателям новый жанр "концептуальных стилизаций" Питера Мартина и Альфреда Шнитке.


Программа:

  • А.Вивальди. Концерт для 2-х скрипок, струнных и бассо континуо ля минор.
  • Ф.Шуберт. Струнный квартет № 14 ре минор "Смерть и девушка", 1 часть.
  • П.Мартин. Вариации на тему Н.Паганини
  • А.Шнитке. Сюита в старинном стиле (I. Пастораль. II. Балет. III. Менуэт. IV. Фуга. V. Пантомима).

Исполнители: лауреаты международных конкурсов струнный квартет "Элегия". Руководитель Сергей Саган (фагот), Иннокентий Тиора (гобой), Денис Трунов (клавесин).

"Листки из альбома", 0+
21 сентября, 18:30
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