Кемеровчане смогут получить 15 000 за пугливую Пэппи

Жительница кузбасской столицы обратилась с землякам с просьбой о помощи: она потеряла любимую собаку, которая сбежала от владелицы еще в прошлом году, 22 декабря. Со слов горожанки, расставание произошло возле Ленина,82.

– Пэппи никогда не жила на улице, она не умеет выживать... Собака небольшая, 30 см в холке, серо-коричневый окрас, очень пугливая, к чужим не подойдет. Без ошейника, – рассказала хозяйка питомца.

Тому, кто отыщет четвероногого друга, женщина готова заплатить 15 000 рублей. Однако автор поста указала, что собаку не следует ловить, поскольку та слишком пугливая.

Данные для связи с кемеровчанкой опубликованы в соцсетях.