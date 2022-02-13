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Кемеровчане сдали полиции владельца наркопритона

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Жители кузбасской столицы сообщили правоохранителям, что им докучают наркоманы. Как оказалось, зависимые группами собирались в одной из квартир в Кировском районе города. Владельцу жилья грозит срок в колонии.

47-летний житель Кемерова, проживающий в Кировском районе, активно приводил к себе людей с наркотической зависимостью. Он давал им крышу над головой и прятал их "трипы" от чужих глаз. За это он принимал от них оплату запрещенными веществами.


Такой бизнес по соседству возмущал местных жителей мужчины. Они устали терпеть регулярное появление наркоманов в округе и пожаловались в полицию.

Информация, полученная от горожан, подтвердилась: правоохранители нашли в указанном жителями месте людей, находящихся под наркотическими веществами.


Им удалось задержать владельца дома, который теперь стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Максимальная санкция статьи обвинения предусматривает четыре года лишения свободы.

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