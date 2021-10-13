Кемеровчане сбросили вонючую рыбу на припаркованный автомобиль

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанки, которая обнаружила на лобовом стекле своей машины куски протухшей селедки. По словам женщины, рыбу сбросили жильцы дома, рядом с которым был припаркован транспорт.

‒ Ленина 119, кто-то скинул на машину селедку. Прошлой зимой скинули булыжник. Что за люди? ‒ возмутилась автор поста.

Комментаторы предположили, что соседи таким образом выразили недовольство парковкой транспортного средства под окнами.

Автолюбительница заявила о намерении обнаружить хулиганов с помощью записей с камер видеонаблюдения.