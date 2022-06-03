Кемеровчане с детьми оказались на улице из-за пожара в доме

Инцидент произошел вчера в четверг, 2 июня, на улице Столбовая в городе Кемерово. В 14:51 очевидцы сообщили борцам с огнем, что по указанному адресу горит жилой кирпичный дом на трех хозяев. После сигнала на тушение отправились 27 специалистов на семи автоцистернах. Отмечается, что к их прибытию разрушительное пламя объяло кровлю строения. На этот момент из объекта выбежали девять взрослых и трое детей.

– В результате обгорела деревянная обрешетка крыши на всей площади и одна из квартир выгорела полностью, уничтожена веранда. Общая площадь 167 "квадратов", – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Причина, которая привела к возникновению ЧП, до сих пор не установлена. Ликвидировать огонь удалось к 15:15 по местному времени. Обошлось без пострадавших.