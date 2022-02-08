Кемеровчане с COVID-19 образовали большую очередь в "зеленой зоне" поликлиники

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Жительница столицы Кузбасса опубликовала кадры очереди в "зеленой зоне", где, по ее мнению, были больные коронавирусом.

В одном из пабликов в Сети появилось видео, на котором пациенты кировской больницы в Кемерове ожидают прием врача.


Автора ролика задело то, что в "зеленой зоне" присутствовали граждане с COVID-19 и отсутствие врачей.

– Кировская поликлиника, зеленая зона больные которые с ковидом тоже там, принимает один врач! (орфография и авторский стиль сохранены –прим.ред.) – прокомментировала кадры женщина.

Мнения кузбассовцев разделились. Одни поддержали сторону автора поста, другие встали на защиту медиков, подчеркнув, что те тоже болеют.

Видео: Instagram / incident_42

Да!
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