В одном из пабликов в Сети появилось видео, на котором пациенты кировской больницы в Кемерове ожидают прием врача.
Автора ролика задело то, что в "зеленой зоне" присутствовали граждане с COVID-19 и отсутствие врачей.
– Кировская поликлиника, зеленая зона больные которые с ковидом тоже там, принимает один врач! (орфография и авторский стиль сохранены –прим.ред.) – прокомментировала кадры женщина.
Мнения кузбассовцев разделились. Одни поддержали сторону автора поста, другие встали на защиту медиков, подчеркнув, что те тоже болеют.
Видео: Instagram / incident_42
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