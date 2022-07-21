Кемеровчане с аварийного дома пожаловались на растянувшееся на семь лет расселение

Жители столицы Кузбасса в Сети пожаловались на слишком медленное переселение людей из аварийного дома по улице Рекордная, 47. Со слов автора сообщения, строение было признано опасным еще в 2014 году, однако все это время тем находились люди, выселение которых началось только в 2021 году.

Проблем тем, кто остался, добавляют и "посторонние лица", которые свободно проникают внутрь здания, поскольку в пустующих квартирах, а их всего две, отсутствуют входные двери и даже радиаторы. Горожанка утверждает, что предметы украли злоумышленники и боится, что в любой момент может лишиться и своего имущества.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в кемеровскую мэрию, где уточнили, что квартиры для граждан из аварийного дома приобретены в микрорайоне 74 Ленинского района.

– По информации застройщика, ориентировочный срок ввода жилого дома №6 – декабрь 2022 года. Перенос сроков связан со сменой застройщика и корректировкой проекта, – уточнила собеседница изданию.

К слову, сейчас в новеньких жилищах проводятся работы по остеклению, стяжке пола, установке перегородок, а также отделке мест общего пользования.