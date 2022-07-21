Кемеровчане с аварийного дома пожаловались на растянувшееся на семь лет расселение

0
Фото:  

В кузбасской столице жители дома, который был признан опасным для проживания еще в 2014 году, пожаловались на слишком медленное расселения. По словам владелицы квартиры, жизнь в здании становится все страшнее с каждым новым днем.

Жители столицы Кузбасса в Сети пожаловались на слишком медленное переселение людей из аварийного дома по улице Рекордная, 47. Со слов автора сообщения, строение было признано опасным еще в 2014 году, однако все это время тем находились люди, выселение которых началось только в 2021 году.


Проблем тем, кто остался, добавляют и "посторонние лица", которые свободно проникают внутрь здания, поскольку в пустующих квартирах, а их всего две, отсутствуют входные двери и даже радиаторы. Горожанка утверждает, что предметы украли злоумышленники и боится, что в любой момент может лишиться и своего имущества.


За подробностями журналист AVOKADO обратился в кемеровскую мэрию, где уточнили, что квартиры для граждан из аварийного дома приобретены в микрорайоне 74 Ленинского района.

По информации застройщика, ориентировочный срок ввода жилого дома №6 декабрь 2022 года. Перенос сроков связан со сменой застройщика и корректировкой проекта, уточнила собеседница изданию.

К слову, сейчас в новеньких жилищах проводятся работы по остеклению, стяжке пола, установке перегородок, а также отделке мест общего пользования.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38429

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined