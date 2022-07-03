Сообщение об инциденте в одном из кемеровских ТЦ появилось в социальных сетях накануне, 2 июля. Горожане рассказали, что в торговой точке, где продается масляная парфюмерия, якобы устроил погром 15-летний подросток. По словам авторов поста в одном из пабликов "ВКонтакте", юноша трудился промоутером с письменного разрешения родителей, но выполнял свою работу неудовлетворительно. Из-за этого, якобы, подросток и был уволен, после чего начал требовать деньги. В один день, по словам кемеровчан, он пришел в магазин и просил заплатить ему, но получил отказ.

– В ответ парень намерено опрокинул стоявший на стойке стакан с содержимым, залив весь пол внутри торгового островка, электроприборы, личные вещи консультанта. Уходя, снес с витрины пластиковые стойки, – рассказали авторы поста в Сети.



Также горожане заявили, что к разбирательству по данной ситуации якобы подключились правоохранители.