Кемеровчане рассказали об устроившем "погром" в ТЦ подростке

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Жители кузбасской столицы пожаловались на молодого человека, который якобы испортил чужие вещи в одном из торговых центров.

Сообщение об инциденте в одном из кемеровских ТЦ появилось в социальных сетях накануне, 2 июля. Горожане рассказали, что в торговой точке, где продается масляная парфюмерия, якобы устроил погром 15-летний подросток. По словам авторов поста в одном из пабликов "ВКонтакте", юноша трудился промоутером с письменного разрешения родителей, но выполнял свою работу неудовлетворительно. Из-за этого, якобы, подросток и был уволен, после чего начал требовать деньги. В один день, по словам кемеровчан, он пришел в магазин и просил заплатить ему, но получил отказ.

– В ответ парень намерено опрокинул стоявший на стойке стакан с содержимым, залив весь пол внутри торгового островка, электроприборы, личные вещи консультанта. Уходя, снес с витрины пластиковые стойки, – рассказали авторы поста в Сети.

Также горожане заявили, что к разбирательству по данной ситуации якобы подключились правоохранители.

Кадры: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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