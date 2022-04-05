Кемеровчане рассказали об одной из статей экономии

Согласно данным опроса, проведенного среди кемеровчан с 17 марта по 4 апреля текущего года, горожане урезали свои траты на чаевые. При этом снижение наблюдается по в течении последнего года по всем сферам, кроме общепита.

Два из трех кемеровчан оставляют чаевые в барах, ресторанах и кафе. При этом 22% опрошенных делают это всегда, а 43% — время от времени. Каждый второй горожанин благодарит небольшой суммой таксистов, причем 9% — всегда, а 40% — иногда. Курьеры также получают от жителей кузбасской столицы чаевые: 34% опрошенных оставляют им на чай, причем 8% из них делают это постоянно. Также кемеровчане оставляют на чай в отелях, парикмахерских, на заправках и автомойках, сообщили специалисты SuperJob.

Больше всего на чай получают работники отелей: в среднем по 345 рублей. Сотрудникам общепита оставляют около 160 рублей, курьерам — 105 рублей, а таксистам — 60.