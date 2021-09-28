Кемеровчане рассказали о затопленном нечистотами подвале

Жители столицы Кузбасса заявили в соцсетях о ненадлежащем состоянии подвала в подъезде их дома по улице Таежная № 10а. Автор поста сообщает, что из-за неисправности трубы нечистоты стекают прямо в подвал.

‒ Нам простым смертным и то понятно,что разрушилась канализационная труба,которая идет из подвала в колодец, аварийка приезжает, но ничего сделать не может, ‒ пишет пользователь.



На фотографиях, которые автор приложил к посту, видна поврежденная пластиковая труба и бурая жидкость вокруг.

Администрация города Кемерово сообщила, что потребует разъяснений от управляющей компании.