Кемеровчане рассказали о затопленном нечистотами подвале

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Жители города Кемерово возмутились состоянием подвала дома.

Жители столицы Кузбасса заявили в соцсетях о ненадлежащем состоянии подвала в подъезде их дома по улице Таежная № 10а. Автор поста сообщает, что из-за неисправности трубы нечистоты стекают прямо в подвал.

Нам простым смертным и то понятно,что разрушилась канализационная труба,которая идет из подвала в колодец, аварийка приезжает, но ничего сделать не может, ‒ пишет пользователь.

На фотографиях, которые автор приложил к посту, видна поврежденная пластиковая труба и бурая жидкость вокруг.


Администрация города Кемерово сообщила, что потребует разъяснений от управляющей компании.

Фото: Вконтакте / Инцидент Кузбасс

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