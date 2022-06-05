Кемеровчане рассказали о проблемах при оплате проезда картой

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанки, которая заявила, что ее якобы высадили из общественного транспорта из-за проблем с безналичной оплатой. Горожанка рассказала, что карта одного из банков не сработала, а применить иные средства она не смогла.

– Карты и другие были, но хамло не стало даже разговаривать, просто остановил движение. Маршрут по южному 6, – пожаловалась кемеровчанка.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые поддержали автора поста. В частности, несколько горожан отметили, что также сталкивались с проблемами при оплате проезда с помощью банковской карты. Однако при этом подчеркнули, что высадить их никто не пытался.

– Вчера в 51 автобусе моя карта по терминалу прошла только с 10 попыток, кондуктор говорит сегодня целый день так. У следующих пассажиров такая же ситуация складывалась. Может пора проверить терминалы? – высказалась одна из пользовательниц Сети.

Однако часть кемеровчан усомнилась в достоверности сообщения о водителе, который якобы высадил пассажирку. Нашлись даже те, кто заявил, что стал очевидцем описанной горожанкой ситуации.

– Я находился в этом автобусе на переднем сиденье, весь разговор слышал, водитель культурно вам все объяснил, и вы сами попросили остановить автобус, – рассказал один из комментаторов.

Отметим, что подобные сообщения от пассажиров кемеровского общественного транспорта не единичны. Так, ранее жители областного центра пожаловались на "странное" поведение водителя маршрутки.